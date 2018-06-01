В ТюмГУ поменяли подход к занятиям физкультурой

Фото ТюмГУ Фото ТюмГУ

В Тюменском госуниверситете поменяли подход к реализации обязательной дисциплины по физической культуре, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Теперь студенты могут посещать спортивные и физкультурные занятия: теннис, баскетбол, волейбол, как в университете при непосредственном руководстве тренерско-преподавательского состава вуза, так и без его руководства, то есть заниматься индивидуально или в группах в иных тюменских организациях, оказывающих физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги.

Теоретическую часть студенты будут проходить на открытых онлайн-курсах (MOOK). Причем это касается как обязательного курса по физкультуре, так и элективных дисциплин по этому направлению.

Если студент делает выбор в пользу посещения спортивных секций и фитнес-клубов вне университета, он должен к первому занятию по физической культуре представить в учебную часть своего института и курирующему тренеру-преподавателю, а также разместить в личном кабинете на корпоративном портале "Вместе" договор об оказании услуг с той организацией, где он будет заниматься (не менее трех часов в неделю или безлимитно).

Договор должен действовать в течение всего семестра или учебного года. "Такой подход еще раз демонстрирует индивидуализацию учебного процесса, дает студенту возможность реализовать свои предпочтения и быть самостоятельным в выборе места, времени, интенсивности и вида занятий физкультурой", – отметила проректор – начальник управления по образовательной деятельности Елена Тумакова.

В университете заканчивается возведение нового корпуса Института физической культуры по ул. Пржевальского, 37. В нем разместится суперсовременный комплекс спортивных, тренажерных залов и бассейн, которые будут принимать не только студентов и преподавателей, но и всех горожан.