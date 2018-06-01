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Губернские игры стартуют в Тобольске и Увате

Спорт, 16:00 27 июня 2018

Губернские игры "Тюменские просторы. Фото организаторов

Губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской области пройдут в Тобольске и в Увате с 28 июня по 8 июля.

Как сообщили организаторы, в спортивных комплексах "Центральный" и "Тобол" состоятся соревнования по волейболу среди мужчин и женщин, на стадионе "Тобол" пройдут соревнования по футболу и легкой атлетике. В соревнованиях примут участие две группы: первая группа – участники сельских муниципальных районов, вторая группа - участники городов и районов.

С 28 июня по 1 июля определят сильнейших в волейболе и футболе среди участников второй группы, 2 и 3 июля - в легкой атлетике, в завершающем этапе губернских игр пройдет турнир по волейболу (вторая группа) с 5 по 8 июля.

В то же время в Увате начнутся соревнования по остальным видам спорта в рамках Губернских игр: настольный теннис, баскетбол, соревнования дояров и механизаторов, городошный спорт, мини-лапта, армрестлинг, полиатлон.

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# волейбол , Губернские игры , спорт , футбол

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