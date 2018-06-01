Тюменскому ТЦ "Для Вас" разрешили работать

Фото ГУ МЧС России по Тюменской области Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

В тюменском торговом центре "Для Вас", работу которого приостановили три месяца назад, устранены нарушения правил пожарной безопасности, сообщает прокуратура Тюменской области.

В апреле 2018 года прокуратура Калининского округа совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности МЧС проверила соблюдение требований пожарной безопасности в торговом центре, расположенном по адресу Червишевкий тракт, 64а.

Выяснилось, что центр состоит из двух строений, соединенных переходом. В одном из них располагается детский развлекательный центр "Остров Сокровищ". На обоих объектах комиссия нашла многочисленные нарушения.

Так, в детском центре в отделке путей эвакуации и стен зальных помещений были использованы горючие пластиковые панели. Ширина эвакуационных выходов составляет менее 1,2 м. Кроме того, помещения кают-кампаний для проведения праздников второго и мансардного этажей с расчетным количеством детей более 10, не имеют второго эвакуационного выхода.

Прокуратура Калининского округа возбудила против собственника центра, компании "Эврика", административное дело. Главе организации внесено представление об устранении нарушений закона. 17 апреля "Эврику" оштрафовали на 160 тыс. рублей, а работа ТЦ была запрещена до устранения всех нарушений.

26 июня, после очередной проверки, суд прекратил производство о запрете деятельности торгового центра в связи с добровольным устранением всех выявленных нарушений.