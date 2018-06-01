Индустриальные классы ТИУ откроются в Салехарде и Симферополе

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Индустриальные классы в 2018-2019 учебном году планируется открыть в городах Курган, Сургут, Когалым, Салехард, Новый Уренгой, Пыть-Ях, Симферополь, поселках Троицкий, Карасуль, Карымкары и других, сообщает ТИУ.

"Индустриальные классы" — это профессионально-ориентированные классы, подготовка в которых направлена на изучение курсов с ориентацией на конкретную профессиональную сферу.

В каждой школе реализуют разные профили: "Информационные технологии", "Промышленно-строительный", "Химико-технологический", "Конструкторско-технологический", "Инженерно-геологический", "Транспортно-технологический", "Нефтегазопромысловый". С их помощью создается система целенаправленной довузовской подготовки обучающихся, существенно сокращается адаптационный период при переходе от среднего общего к высшему образованию.

Пока в проекте участвуют 16 средних общеобразовательных школ Тюмени.

В "Индустриальные классы" принимают выпускников 9 классов. Срок обучения – 2 года. Прием осуществляется на конкурсной основе, с учетом среднего балла аттестата, результатов ОГЭ по математике, физике и русскому языку.