Тюмень может стать самым привлекательным и узнаваемым городом России

Тюмень. Фото ИА "Тюменская линия" Тюмень. Фото ИА "Тюменская линия"

Тюмень находится на 28 месте в Топе-50 привлекательных городов России. Народное голосование проходит на сайте проекта "Город России – национальный выбор" и продлится до 30 декабря 2018 года 15 часов по московскому времени.

По задумке организаторов, самый привлекательный и узнаваемый город России должен иметь уникальное культурное наследие, развитую инфраструктуру, высокий уровень жизни и благоприятный экологический фон. В конкурсе принимают участие только региональные центры.

Проголосовать за любой из городов, представленных на сайте проекта, можно ежедневно, в любое время. Проголосовать можно только раз в сутки с одного ip-адреса . Результаты голосования обновляются в режиме реального времени.

По данным на 27 июня 2018 года в рейтинге лидирует Владикавказ – за столицу Северной Осетии проголосовало более 242 тыс. человек. На втором месте Владивосток, собравший более 94 тыс. голосов. Третье место держит столица Кабардино-Балкарская Республика Нальчик – за него проголосовали более 57 тыс. респондентов.

В Топ-10 попали также Красноярск, Пенза, Челябинск, Вологда, Ярославль, Кострома и Ханты-Мансийск. Региональный центр Югры собрал почти 30 тыс. голосов. Тюмень набрала чуть более 5 тыс. голосов и находится на 28 месте рейтинга.

Общенародные выборы самого привлекательного, узнаваемого и символичного российского города продолжаются третий год. По результатам рейтинга за 2017 год первое место заняла Пенза, второе – Владикавказ, третье – Владивосток. Тогда Тюмень заняла 28 место.

Лина Орлова