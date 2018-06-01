Новые вагоны на маршруте Тюмень – Тобольск начнут курсировать с июля

Фото из официальной группы РЖД во "ВКонтакте" Фото из официальной группы РЖД во "ВКонтакте"

Новые комфортабельные вагоны в составе пригородных поездов на маршруте Тюмень – Тобольск будут курсировать с 7 июля, сообщает СвЖД.

Подвижной состав с повышенными потребительскими характеристиками приобретен в лизинг АО "Свердловская пригородная компания" (СПК) при поддержке правительства Тюменской области. Это стало возможным благодаря соглашению о взаимодействии и сотрудничестве в области развития пригородных пассажирских перевозок, подписанному в сентябре 2017 года между ОАО "РЖД" и регионом.

Пригородная компания уже получила от производителя шесть новых вагонов межобластного типа. Всего их будет восемь, в декабре 2018 года Тверской вагоностроительный завод поставит перевозчику еще два межобластных вагона, оборудованных в том числе и для перевозки маломобильных пассажиров.

Новые вагоны представляют современную серию пассажирского подвижного состава. Они комфортабельные, светлые, вместительные. Все оснащены системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, информационными табло, аппаратами раздачи питьевой воды. В салонах размещены мониторы для трансляции познавательных программ, фильмов и полезной информации.

Четыре из шести новых единиц подвижного состава оформлены в бренде крупнейшего туристического проекта "Императорский маршрут", еще два вагона брендированы в стиле проекта "VisitTyumen", который является визитной карточкой Тюменской области.

Вагоны "Императорского маршрута" в составе пригородного поезда Тюмень-Тобольск будут отправляться ежедневно утром в 7 часов 6 минут (здесь и далее время местное), прибывать обратно вечером в 22 часа 15 минут. Вагоны в бренде "VisitTyumen" наряду с действующими вагонами 3 класса будут курсировать в составе поезда отправлением из Тюмени в 18 часов 30 минут (ежедневно, кроме понедельника), из Тобольска в 7 часов 10 минут (ежедневно, кроме вторника). В поездке пассажиры смогут воспользоваться аудиогидом, прослушать интересные факты о станциях и населенных пунктах, по которым проходит маршрут.

Продажа билетов открывается за 10 суток до отправления, приобрести их можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания АО "СПК" и через мобильное приложение "Пригород".

Дополнительная информация - в Едином информационно-сервисном центре ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).