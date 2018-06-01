Животных перевезут поездами РЖД без сопровождения владельцев

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Перевезти домашних животных в багажных купе поездов дальнего следования без сопровождения владельцев можно будет с 16 июля, сообщает РЖД.

Сервис заработает в пилотном режиме в 13 поездах АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"). Оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах. Для этого отправитель заполняет заявление и обязательно указывает фамилию, имя, отчество, номер телефона отправителя и получателя и другую необходимую информацию. Стоимость "билета для питомца" будет зависеть от дальности поездки и составит от 730 рублей.

К перевозке допускаются собаки, кошки, птицы и другие маленькие теплокровные животные (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепахи. Животные принимаются к перевозке в клетках (контейнерах). В течение всей поездки животное должно находиться в клетке (контейнере) в багажном купе. Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную, паспорт), поилку с водой, кормушку и корм, одну игрушку для животного, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке. За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.

На станции назначения работники поездной бригады передадут животное получателю, указанному в заявлении, после предъявления им документа, удостоверяющего личность.

Один отправитель может оформить не более трех мест (клеток, контейнеров) для перевозки животных, которые по сумме трех измерений каждого места не могут превышать 180 см. В каждой клетке или контейнере может перевозиться не более двух питомцев. При этом если погрузку и выгрузку клеток осуществляют проводники, то вес каждой клетки вместе с животным не должен превышать 10 кг, а если отправитель и получатель осуществляют погрузку самостоятельно, то вес может быть до 75 кг.

К перевозке не допускаются животные, перевозка которых может угрожать жизни и здоровью пассажиров и работников перевозчика.