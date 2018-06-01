Ишимцы окунутся в разноцветные краски

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Фестиваль красок и фестиваль волшебных шаров в рамках всероссийского арт-проекта "Зажигаем вместе" состоятся в Ишиме 7 и 8 июля.

Мероприятия обещает горожанам десять часов зажигательной танцевальной музыки и тонны натуральной краски. На фестиваль предлагают прийти в белой одежде, чтобы потом разукраситься во все цвета радуги. На красочное развлечение можно отправиться всей семьей.

А уже вечером Фестивальный парк Ишима заиграет разноцветными огнями. Вечерний фестиваль волшебных шаров обещает быть завораживающим зрелищем. Главное, чтобы погода не подкачала.

Организаторы обещают, что после шоу вместе с командой волонтеров наведут порядок в Фестивальном парке, так как заботятся об экологии города.

Инна Кондрашкина