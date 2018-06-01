Ишимские аграрии увеличили посевные площади

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

106 тыс. 700 га составила общая посевная площадь в Ишимском районе. Хлеборобы увеличили посевные площади на 300 га.

В 2018 году больше посажено гороха, серых культур, востребованных на рынке. В канун весенне-полевых работ в районе было закуплено пять посевных комплексов, два трактора Т-774 и телескопический погрузчик.

Постоянные дожди затрудняют выполнение сезонных агротехнических работ. На химпрополку техника выходит в редкие погожие дни.

Как сообщил глава Ишимского района Сергей Ломовцев, ишимские аграрии уже строят планы на уборочную страду.

"В ООО "Опеновское" заканчивают модернизацию сортировально-сушильного комплекса, что позволит увеличить мощность производства", - сообщил руководитель муниципалитета.

Инна Кондрашкина