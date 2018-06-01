Ишимские аграрии увеличили посевные площади
106 тыс. 700 га составила общая посевная площадь в Ишимском районе. Хлеборобы увеличили посевные площади на 300 га.
В 2018 году больше посажено гороха, серых культур, востребованных на рынке. В канун весенне-полевых работ в районе было закуплено пять посевных комплексов, два трактора Т-774 и телескопический погрузчик.
Постоянные дожди затрудняют выполнение сезонных агротехнических работ. На химпрополку техника выходит в редкие погожие дни.
Как сообщил глава Ишимского района Сергей Ломовцев, ишимские аграрии уже строят планы на уборочную страду.
"В ООО "Опеновское" заканчивают модернизацию сортировально-сушильного комплекса, что позволит увеличить мощность производства", - сообщил руководитель муниципалитета.
Инна Кондрашкина