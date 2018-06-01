В Тюмени зеленый уголок перед ДОСААФ обновят ко Дню города

Зеленые уголки. Фото ИА "Тюменская линия" Зеленые уголки. Фото ИА "Тюменская линия"

Брусчаткой и живой изгородью облагородят зеленый уголок при въезде в Тюмень по ул. Ямской, 116. Стройка начнется 28 июня. Об этом во время объезда по территориям благоустройства зеленых уголков Калининского административного округа рассказал руководитель управы Калининского административного округа Владимир Кильтау.

Владимир Кильтау. Фото ИА "Тюменская линия" Владимир Кильтау. Фото ИА "Тюменская линия"

"Мы хотим сделать такую зону для тихого отдыха перед ДОСААФом, где люди смогут спокойно посидеть, побыть в зеленом уголке. Здесь вместо асфальтового покрытия будет брусчатка, вместо металлической изгороди – живая из кустарников", - пояснил он.

Сменить асфальт на брусчатку решили намерено – это более эстетично. Обновят и самолет перед зданием ДОСААФ, а также его основание. На парковой территории высадят цветы многолетки, освежат и газон.

Трепетно проектировщики отнеслись к деревьям: строители уберут аварийные, а на их место посадят новые. В администрации Тюмени недавно обсуждали этот вопрос с депутатами и общественниками. "Будет замена аварийных деревьев. Понятно, что дерево будет меньших размеров, но, если этого не сделать сейчас, то через некоторое время оно может завалиться", - пояснил глава округа.

Действующий ландшафт из яблонь, тополя, кустарника дополнят свежими деревьями. Освещение установят у точек притяжения – у новых лавочек для отдыха. Как считает подрядчик, генеральный директор компании "Тюмень-Инжиниринг" Магомед Цицкиев, объем работ на территории небольшой. Разбивку территории ограждений и посадок подрядчик сделал 25 июня, к стройке приступают 29 июня. Начнут со снятия старого асфальта.

Дополним, в Калининском округе началось облагораживание трех зеленых уголков. Стройка началась также в парковой зоне на ул. Луначарского, 51 и ул. Пышминская, 1а. Все работы завершат ко Дню города.

Лина Орлова