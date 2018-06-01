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Тюменские школьники создают роботов на "Инженерном уикенде"

Общество, 11:15 28 июня 2018

фото департамента образования администрации Тюмени

Проект "Инженерный уикенд"реализуют в школе № 88 Тюмени. Школьники погружаются в научно-инженерную деятельность, создают роботов-жуков, учатся управлять квадрокоптером и выполняют физические эксперименты, сообщает департамент образования администрации города.

"В 2018 году наша школа № 88 города Тюмени стала победителем Всероссийского конкурса проектов научно-технического творчества "Люди будущего". Благодаря полученному гранту стала возможной реализация проекта "Инженерный уикенд", который проводится на базе 3 корпуса школы в Тараскуле", – рассказал учитель школы № 88Игорь Гусев.

Во время уикенда ребята занимаются в мастерских-хэкспейсах: "Робо-инженериум", "Нано-инженериум", "3D/VR-инженериум", "IT-инженериум", "Био-инженериум". Для них проводят практические занятия по инженерным направлениям технического творчества с использованием возможностей робототехники, 3D принтера и 3D ручек.

Также школьники участвуют в мастер-классах по молекулярной кухне. Обучение проводится по практико-ориентированному принципу с привлечением преподавателей вузов. В конце каждого уикенда проходят соревнования "Инженерные гонки", где участники демонстрируют полученные навыки.

С марта 2018 года в проекте приняли участие около 600 школьников города и Тюменской области. Инженерные уикенды продолжают проводить и в летние каникулы.

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# инженеры , каникулы , робототехника , уикенд

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