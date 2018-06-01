Четырнадцать жителей Тюменской области заболели боррелиозом

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14 жителям Тюменской области поставлен диагноз "Клещевой боррелиоз", еще 9 человек заболели клещевым энцефалитом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

10 тыс. 175 обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 2 тыс. 220 - дети зарегистрировано в медицинских организациях региона на 26 июня.

С начала сезона, с 26 марта случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени, в Ишиме, Заводоуковском, Ялуторовском районах. Все подлежащие, не привитые против КВЭ, пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей снизилась на 10 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и не превышает среднемноголетних значений.

Продолжает работу горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций 8-9044-92-92-30.