В Тюмени развивают систему медицинской реабилитации

Фото федерального центра нейрохирургии в Тюмени Фото федерального центра нейрохирургии в Тюмени

Развитие медицинской реабилитации станет одним из важных направлений здравоохранения в регионе в 2018 году.

Об этом сообщила начальник управления организации медицинской помощи и реализации территориальной программы государственных гарантий департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

"Мы работаем над созданием четкой системы реабилитации. Работа сложная, потому что реабилитолог - специальность новая, профессионалов не хватает. К нам приезжала главный реабилитолог Минздрава со своей командой, провела мастер-классы, обучение. Мы активно разрабатываем это направление, потому что это профилактика инвалидизации, качество жизни людей", - пояснила она.

Татьяна Новикова рассказала о реализации в Тюменской области территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в рамках которой пациенты получают первичную, специализированную, высокотехнологичную, скорую и паллиативную медпомощь.

В 2018 году на реализацию программы выделено 28,7 млрд рублей, что почти на 6 млрд рублей больше прошлогодней цифры. 105 медицинских учреждений региона участвуют в ее реализации на территории региона, 36 из них - частные.

Татьяна Новикова обратила внимание на установленные сроки ожидания плановой медицинской помощи. Так, проведения КТ, МРТ, ангиографии пациент должен дожидаться не более 30 дней, диагностических инструментарных и лабораторных обследований - не более 14 дней, такой же лимит установлен на ожидание приема врача - специалиста, первичную консультацию человеку должны оказать в течение суток. А бригада скорой помощи для оказания экстренной медпомощи должна прибыть в течение 20 минут, это время может быть обоснованно увеличено.

"В Тюменской области последний показатель с начала года - 91,4%. Это хорошие цифры, по России этот показатель около 70%. Но нам всегда есть над чем работать", - сказала Татьяна Новикова.

Татьяна Ковалева