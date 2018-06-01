  • 29 июня 201829.06.2018пятница
  • USD63,2910
    EUR73,0884
  • В Тюмени 25..27 С 5 м/с ветер северо-западный

Студентов и аспирантов ждут на молодежный день FinTech

Экономика, 08:25 29 июня 2018

фото Банка России

Молодежный день FinTech пройдет на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2018 17 октября, сообщает Банк России.

К участию приглашают студентов, аспирантов и недавних выпускников вузов, а также учащихся специализированных лицеев. Отбор студенческих команд – участников молодежного дня FinTech будет проходить в ходе заочного кейс-чемпионата в сфере финансовых технологий.

Десять команд-финалистов поедут в Сочи на Finopolis 2018, где их ждут финальный финтех-баттл с реальными кейсами от участников рынка, мастер-классы и лекции российских и иностранных экспертов, общение с успешными финтех-стартапами и многое другое.

Победителей конкурса молодежного дня FinTech ждут встречи с руководителями ведущих российских банков и ИТ-компаний, а также награды и призы от оргкомитета и партнеров Finopolis 2018.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кейсы , молодежный день , форум

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:25 29.06.2018Студентов и аспирантов ждут на молодежный день FinTech
17:41 28.06.2018Общественники оценили итоги отопительного сезона
16:35 28.06.2018Кредитные организации обязали информировать о хакерских атаках
14:58 28.06.2018Проблемы и перспективы развития регионального водоснабжения обсудили общественники