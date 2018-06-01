Студентов и аспирантов ждут на молодежный день FinTech

фото Банка России фото Банка России

Молодежный день FinTech пройдет на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2018 17 октября, сообщает Банк России.

К участию приглашают студентов, аспирантов и недавних выпускников вузов, а также учащихся специализированных лицеев. Отбор студенческих команд – участников молодежного дня FinTech будет проходить в ходе заочного кейс-чемпионата в сфере финансовых технологий.

Десять команд-финалистов поедут в Сочи на Finopolis 2018, где их ждут финальный финтех-баттл с реальными кейсами от участников рынка, мастер-классы и лекции российских и иностранных экспертов, общение с успешными финтех-стартапами и многое другое.

Победителей конкурса молодежного дня FinTech ждут встречи с руководителями ведущих российских банков и ИТ-компаний, а также награды и призы от оргкомитета и партнеров Finopolis 2018.