РГО и Юнармия подписали соглашение о сотрудничестве

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Подписание соглашения о сотрудничестве между Всероссийской общественной организацией "Русское географическое общество" и Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением "Юнармия" прошло в московской Штаб-квартире РГО 27 июня, сообщает РГО.

Предметом соглашения является установление основ сотрудничества Общества и "Юнармии" в сфере патриотического воспитания и экогеографического просвещения, реализации совместных молодёжных и культурно-просветительских проектов географического характера.

"Мы придаем большое значение воспитанию юного поколения, тех, кто хочет стать географами, кто разделяет наши идеалы. То, что делает "Юнармия", чрезвычайно важно. Это наше общее дело, поэтому развитие взаимоотношений организаций является чрезвычайно необходимым для нашего будущего. Будем трудиться вместе", – отметил первый вице-президент РГО, академик Николай Касимов.

В свою очередь начальник Главного штаба "Юнармии", олимпийский чемпион Дмитрий Труненков подчеркнул, что подписание соглашения является важным событием для Русского географического общества и "Юнармии".

"Нас многое объединяет, поэтому для нас огромная честь официально стать другом РГО. Юнармейцы замотивированы на то, чтобы глубже знать историю и географию нашей великой страны. Хочу поблагодарить за то доверие, которое нам оказало Общество. Уверен, что совместно мы реализуем ещё много интересных проектов и задач", – подытожил он.