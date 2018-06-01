Тюменка попыталась вернуть арестованную приставами машину при поддержке родственников

Фото УФССП России по Тюменской области Фото УФССП России по Тюменской области

Выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей за пьяную езду жительницу Тюмени вынудил только арест автомобиля. Не помогла даже "группа поддержки" из родственников, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов Тюменской области.

В отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов обратилась местная жительница, возмущенная тем, что ей заблокировали счет. Эту меру применили для взыскания с женщины административного штрафа за управление машиной в состоянии опьянения.

Женщина заявила приставам, что платить штраф не собирается. Во время беседы судебный пристав заметил у должницы, лишенной права управления транспортом, ключи от машины. Пока ей вручали все необходимые документы, сотрудники службы нашли иномарку тюменки, припаркованную вблизи управления. Судебный пристав-исполнитель составил акт описи-ареста и направил иномарку на спецстоянку.

В этот же день женщина вновь приехала в отдел, но уже с родственниками. Однако вскоре она поняла, что ее арестованный автомобиль могут выставить на продажу, и уже на следующий день оплатила штраф.