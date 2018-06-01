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Общественники оценили итоги отопительного сезона

Экономика, 17:41 28 июня 2018

www.minstroyrf.ru

Общественники оценили итоги отопительного сезона на заседании 28 июня, сообщает департамент ЖКХ Тюменской области.

Напомним, отопительный период 2017-2018 г. в Тюменской области завершен во всех муниципальных образованиях с 4 июня.

"С сентября 2017 года по май 2018-го повреждений на сетях зафиксировано на 4,1 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого отопительного периода, - рассказал заместитель директора департамента ЖКХ Тюменской области Алексей Майер. - Все инциденты устранялись в нормативные сроки. Системы жизнеобеспечения Тюменской области работали в штатном режиме".

По результатам анализа работы отрасли в период низких температур органами местного самоуправления были разработаны мероприятия по повышению надежности и эффективности работы инженерных систем ЖКХ и приведению их в технически исправное состояние на 2018 год.

В городах и районах области уже начата подготовка к следующему отопительному периоду: идет работа на котельных, тепловых, водопроводных, канализационных, электрических и газовых сетях, в жилищном фонде. По предварительным данным, в планах на лето - замена 15 км тепловых сетей, 80 км водопроводных сетей, 7,5 км канализационных сетей. Кроме того, необходимо сформировать нормативные запасы топлива - 45-суточный запас твердого и 30-суточный запас жидкого топлива.

Проверку готовности к отопительному периоду муниципальных образований Тюменской области проведет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) до 15 ноября.

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# отопительный сезон , подготовка , топливо

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