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Опорный вуз открывает набор в новую магистратуру "Умный город"

Общество, 14:47 28 июня 2018

фото ТИУ

Набор на новую программу магистратуры "Интеллектуальные технологии "Умный город" открывает ведущая кафедра стратегического проекта ТИУ Smart City — Автомобильного транспорта, строительных и дорожных машин, сообщает вуз.

Магистерская программа "Умный город" займется подготовкой специалистов под конкретные задачи предприятия-заказчика с акцентом на технологии Интернета вещей, блокчейн, знания в области Smart City и Big-Data.

Ведется набор на программу "Интеллектуальные технологии "Умный город". Предусмотрено семь бюджетных и восемь договорных мест.

Проект Smart City охватывает более 20 направлений: "Умная дорога", "Умное производство", "Умный дом", сферы ЖКХ, экологии, образования, медицины и другие, в нем участвуют 15 кафедр, многопрофильный колледж ТИУ.

Руководитель проекта – заведующий кафедрой АТСиДМ, доктор технических наук, профессор Олег Данилов.

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# магистратура , ТИУ , умный город

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