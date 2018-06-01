Прокуратура проведет день приема предпринимателей
Всероссийский день приема предпринимателей пройдет в органах прокуратуры 3 июля, сообщает прокуратура Тюменской области.
Прием в региональной прокуратуре (ул. 50 лет Октября, 31) пройдет с 9 до 17 часов 30 минут, перерыв с 13 до 13 часов 45 минут.
Список уполномоченных лиц в аппарате прокуратуры области на прием предпринимателей здесь.
3 июля прием предпринимателей также будет проходить и в территориальных прокуратурах области, их адреса указаны на сайте прокуратуры региона.
Прокуроры ориентированы на максимально оперативное реагирование на нарушения прав представителей бизнес-сообщества органами контроля (надзора), правоохранительными органами, заказчиками, несвоевременно оплачивающими выполненные работы по государственным и муниципальным контрактам и так далее.
По результатам рассмотрения обращений субъектов предпринимательства будут приняты меры прокурорского реагирования.