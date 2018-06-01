Новые тренажеры ждут спортсменов Ишимского района

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

240 тыс. рублей выделено на укрепление материальной базы учреждений культуры и 6 млн рублей – спортивных учреждений Ишимского района. Об этом на пресс-конференции в Ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заместитель главы района Людмила Боровикова.

По ее словам, укреплению материальной базы в Ишимском районе уделяется серьезное внимание. До конца августа в шести сельских поселениях района появятся стационарные спортивные и две детские площадки.

"Серьезная реконструкция произошла в спорткомплексе Стрехнино: полностью заменены тренажеры. Прежние снаряды отданы по сельским территориям. В ближайшее время произойдет реконструкция раздевалок и душевых. Это позволит существенно улучшить условия для занятий спортом", - подчеркнула Людмила Боровикова.

Она отметила, что спорт в Ишимском районе востребован. На системной основе им занимаются 43% населения района, численность которого составляет 32 тыс. человек. Напомнила, что 28 июня ишимские спортсмены направились на Губернские игры в Уват. По словам заместителя муниципалитета, борьба будет жаркой, потому что спортсмены Ишимского района пять лет подряд занимали первое место и один раз - второе. Спортивная делегация из 81 человека и в этот раз планирует вернуться с победой.

Людмила Боровикова рассказала, что идет работа над укреплением материальной базы библиотек, их в Ишимском районе 24. Более полутора миллионов рублей выделяются ежегодно на пополнение библиотечного фонда: приобретение книг и периодических изданий.

"В сельской местности библиотеки востребованы. Библиотекари применяют современные формы работы с читателями. И если читатель не идет в библиотеку, то библиотекари идут к читателю. В отдельных населенных пунктах нет стационарных учреждений, там большой популярностью пользуется выездная библиотека", - рассказала замглавы.

Инна Кондрашкина