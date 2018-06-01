Спектакль "Театра-театра" отпразднует юбилей на тюменской сцене

"Большие гастроли". Фото ИА "Тюменская линия" "Большие гастроли". Фото ИА "Тюменская линия"

Пермский академический "Театр-театр" в юбилейный 100 раз сыграет спектакль "Восемь женщин" на сцене Тюменского большого драматического театра в рамках гастрольного тура с 28 июня до 3 июля.

"Театр-Театр" откроет гастроли 28 июня в 19 часов комедией в двух действиях по пьесе "Месяц в деревне". Постановку покажут на малой сцене. После спектакля пройдет встреча артистов со зрителями. 30 июня спектакль повторят в 21 час. На большой сцене драмтеатра 29 июня в 19 часов пермяки представят спектакль-кабаре "Восемь женщин". Случай распорядился так, что в Тюмени этот спектакль сыграют в 100 раз.

"27 июня в Новосибирске мы сыграли спектакль "Восемь женщин" 99 раз. Значит, в Тюмени это будет сотое представление. Все наши спектакли очень разные – мы же "Театр-театр". Мы привезли в Тюмень пять очень разных спектаклей по содержанию, восприятию и жанрам", - рассказал художественный руководитель пермского академического "Театра-театра" Борис Мильграм.

"Театр-Театр". Фото ИА "Тюменская линия" "Театр-Театр". Фото ИА "Тюменская линия"

30 июня и 1 июля в 18 часов "Театр-театр" покажет сказочный мюзикл в двух действиях "Карлик Нос". Немецкая сказка поставлена полностью в духе Вильгельма Гауфа. Удивительно, что в составе труппы в Тюмень прибыла и гусыня, которая артистично выйдет на сцену.

"Там есть ария гусыни Греты. И потрясающей красоты картинка, когда мы видим белое дерево под луной и девушка, черный силуэт Карлика и гусыни. Это реальное волшебство – попытка ввести детей и взрослых в историю магии", - рассказал Борис Мильграм.

Руководство театра давно работает с детьми. По словам пермских актеров, юные артисты на сцене дают дополнительный бонус доверия своим сверстникам в зрительном зале. Для маленьких театралов артисты привезли также "Сказку о царе Салтане", которую представят на малой сцене 1, 2 и 3 июля в 12 часов.

Закроет гастроли в Тюмени спектакль обладатель национальной премии "Золотая маска" - мюзикл "Алые паруса" по одноименному произведению Александра Грина в сопровождении музыки композитора Максима Дунаевского. Постановку покажут 2 и 3 июля, начало в 19 часов.

В Тюмень пермяки приехали внушительным составом – прибыло более 100 человек. В труппе всего 29 музыкантов оркестра, 12 танцоров балетной труппы и более 40 актеров. Федеральная программа Минкультуры России "Большие гастроли" и региональное правительство профинансировали гастроли по Сибири пермского театра, что позволило дать разный гастрольный репертуар на сценах коллег в городах Сибири.

Лина Орлова