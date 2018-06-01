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Суд приостановил работу магазина "Берлин" в Тюмени

Общество, 12:05 29 июня 2018

Фото media-pravo.info

На 30 суток приостановлена деятельность магазина "Берлин" в Тюмени (ул. Самарцева, 30). Такое решение принял Ленинский районный суд, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Административное расследование в отношении индивидуального предпринимателя, который вел деятельность в магазине "Берлин", сотрудники ведомства провели на основании обращения потребителя, чья квартира расположена над торговой точкой.

В ходе расследования эксперты Центр гигиены и эпидемиологии по Тюменской области измерили уровень звука. Результаты экспертизы показали, что хозяйствующий субъект нарушил санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.

Материалы дела управление направило в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Не согласившись с постановлением суда о приостановке деятельности магазина, индивидуальный предприниматель подала жалобу в Тюменский областной суд, который оставил без изменения постановление суда первой инстанции.

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# Роспотребнадзор , суд

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