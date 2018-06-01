Суд приостановил работу магазина "Берлин" в Тюмени
На 30 суток приостановлена деятельность магазина "Берлин" в Тюмени (ул. Самарцева, 30). Такое решение принял Ленинский районный суд, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.
Административное расследование в отношении индивидуального предпринимателя, который вел деятельность в магазине "Берлин", сотрудники ведомства провели на основании обращения потребителя, чья квартира расположена над торговой точкой.
В ходе расследования эксперты Центр гигиены и эпидемиологии по Тюменской области измерили уровень звука. Результаты экспертизы показали, что хозяйствующий субъект нарушил санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.
Материалы дела управление направило в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.
Не согласившись с постановлением суда о приостановке деятельности магазина, индивидуальный предприниматель подала жалобу в Тюменский областной суд, который оставил без изменения постановление суда первой инстанции.