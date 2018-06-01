Акция "Вода - безопасная территория" прошла в Юргинском районе

фото из архива ГУ МЧС России по Тюменской области фото из архива ГУ МЧС России по Тюменской области

Акцию "Вода – безопасная территория" в Юргинском провели спасатели. Отдыхающим у водоемов раздали памятки с правилами безопасного поведения, сообщает регеональное управление МЧС России.

Надзорные группы из представителей МЧС и администрации района уделяют особое внимание несанкционированным местам отдыха. Сотрудники МЧС проводят специальные занятия с детьми, которые отдыхают в оздоровительных и пришкольных лагерях.

"Открытые водоемы, безусловно, источник опасности, и поэтому осторожность при купании и плавании вполне оправдана. Взрослые должны ознакомить детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде чем дети отправятся в лагеря, туристические походы, пикники. Умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но нужно помнить, что даже хороший пловец должен быть осторожен, дисциплинирован и строго придерживаться правил поведения на воде" - отметил старший инспектор ОНД и ПР по Юргинскому району Сергей Евстафьев.

Спасатели напоминают, что не стоит заплывать далеко от берега и предупредительные знаки. Купаться следует в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Входить в воду нужно осторожно, медленно. Не плавать в одиночестве. Не устраивать в воде игр, связанных с захватами. Взрослым необходимо следить за детьми в воде, даже на мелководье.