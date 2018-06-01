Число ипотечных сделок в Тюменской области с начала года увеличлось

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Число ипотечных сделок в Тюменской области за пять месяцев 2018 года увеличилось на 15% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, сообщает управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.

В январе–мае 2018 года общее количество регистрационных записей об ипотеке составило 24 тыс., из них более 16 тыс. приходится на ипотеку на основании закона и около 7,5 тыс. на ипотеку на основании договора.

Государственная регистрация ипотеки занимает не более девяти рабочих дней с момента подачи документов в МФЦ. В отношении жилых объектов недвижимости установлен семидневный срок регистрации.

Размер госпошлины за регистрацию ипотеки на основании договора составляет 4 тыс. рублей для юридических лиц и 1 тыс. рублей для физических лиц.

Ипотека в силу закона осуществляется без уплаты госпошлины.