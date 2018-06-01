Юные геологи со всей страны соберутся в Тюмени

фото СибНАЦ фото СибНАЦ

Школьники со всей России приедут в Тюмень на областную открытую полевую олимпиаду юных геологов, которая пройдет с 1 по 10 июля.

Как сообщает Сибирский научно-аналитический центр (СибНАЦ), олимпиада состоится в рамках празднования 70-летия тюменской геологии на базе оздоровительно-образовательного центра "Энергетик".

Школьники из Тюмени, Томска, Новосибирска, Челябинска, Екатеринбурга и других регионов встретятся, чтобы проверить знания в минералогии, петрографии, GPS-навигации. В олимпиаде будут участвовать 14 команд, две из которых представят Тюмень.

Ребятам предстоит доказать умения пользоваться компасом, "читать" геологическую карту, не забывая придерживаться и техники безопасности.

Одним из интересных пунктов программы станет дисциплина “Организация полевого лагеря”: юные геологи не только установят палатки и разведут костер, но и приготовят гречневую кашу, вкус которой оценят опытные рестораторы.

Также участников ждут встречи с ветеранами отрасли, экскурсии по Тюмени, минералогическому музею СибНАЦа, музею истории науки и техники Зауралья и учебному полигону ТИУ. В свободное время олимпийцы поучаствуют в творческих конкурсах, мастер-классах, спортивных соревнованиях, интеллектуальных викторинах.

Первый Всесоюзный слет юных геологов состоялся в 1966 году в Златоусте Челябинской области. С тех пор олимпиаду проводили в Башкирии, Красноярске, Таганроге, Томске, Казани...

Тюмень не впервые перенимает эту эстафету. В августе 2015 года регион выступил организатором Х Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов.