Основы программирования изучают в центре "Аванпост"

фото Центра "Аванпост" фото Центра "Аванпост"

Занятия по основам программирования начались в центре "Аванпост". Они проводятся в рамках реализации проекта "Киберполигон", сообщают организаторы.

В ходе занятий участники познакомятся со специальностями сферы обороны и безопасности технического профиля. Юные слушатели, воспитанники "Юнармии" познакомятся с такими направлениями, как основы робототехники, управление беспилотными летательными аппаратами, основы механики и автоматизации. Занятия будут проходить в интерактивном режиме с использованием новейшего оборудования в формате небольших выставок и мастер-классов.

Следующим этапом реализации проекта "Киберполигон" станут семинарские занятия по различным направлениям. По окончании обучения ребята получат подтверждающие сертификаты.