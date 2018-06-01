В тюменском аэропорту Рощино огнеборцы тушили условный пожар

Фото МЧС Тюменской области Фото МЧС Тюменской области

При приземлении у самолета оторвало крыло, а разлившееся топливо загорелось. Такова легенда пожарно-тактических учений в аэропорту Рощино, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

Прибывшие подразделения приступили к спасению пассажиров самолета, их эвакуировали через аварийные люки и надувные трапы. В это же время началось тушение пожара. Пока пожарные боролись с огнем, бригада скорой подготовила носилки и средства оказания первой медицинской помощи.

Из самолета эвакуировали пять человек, трое из них - условные пострадавшие. Медики незамедлительно погрузили их в карету скорой для транспортировки в медучреждение.

Фото МЧС Тюменской области Фото МЧС Тюменской области

На заключительном этапе пожарные осмотрели самолет, чтобы не было повторного возгорания, пролили наиболее опасные места и с помощью пожарных стволов смыли разлившиеся топливо. Личный состав пожарной охраны отработал на этих учениях специальные тушения на воздушных судах, подробно изучил специфику самолета и отработал тактические действия.

"Личный состав в условиях приближенных к реальным, отработал удовлетворительно. Все поставленные задачи были выполнены в установленные сроки. Впереди подробный разбор учений, где мы рассмотрим недочеты и попытаемся усовершенствовать тактику тушения", - отметил начальник службы пожаротушения 32-го отряда Евгений Шатунов.