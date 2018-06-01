Проверку полиса ОСАГО с камер запускают 1 сентября

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Проверять наличие полиса ОСАГО с помощью камер фиксации нарушений ПДД планируют с 1 сентября, сообщает проект "ОСАГО: общественная экспертиза".

Пилотный проект будет запущен в Москве, сообщил на пресс-конференции "ОСАГО: тренды и перспективы развития" исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Он подчеркнул, что дата ориентировочная, и сроки могут сдвинуться, если возникнут сложности с технической реализацией проекта.

Планы проверять наличие ОСАГО с помощью камер существуют давно, но идея была технически сложно реализуема, однако с 17 мая 2018 года взаимодействие между РСА и ГИБДД было запущено, сообщил Уфимцев. "По нашим данным, ошибок даже на первом этапе будет мало, так как проверка полиса будет осуществляться на двух уровнях. Все машины, которые в течение дня попали под камеры, проверят по итогам дня на наличие полиса ОСАГО по базам РСА и ГИБДД. Эта проверка пройдет с некоторой задержкой по времени, потому что вновь проданный полис может не сразу появиться в информационной системе. Повторная проверка будет осуществляться непосредственно перед выпиской штрафа", - рассказал он.

РСА предлагает, чтобы на первом этапе – в первые 3-4 месяца - автомобилистам без ОСАГО приходили не штрафы, а предупреждения об отсутствии полиса. "Это нужно для окончательной отладки системы, чтобы автовладелец, которому "письмо счастья" пришло ошибочно, мог обратиться в свою страховую компанию и проверить корректность данных в системе", - пояснил исполнительный директор союза. При этом ГИБДД настаивает, чтобы штрафы выписывались сразу, с первого дня запуска проекта, сообщил он. Проверить наличие и корректность данных полиса в системе РСА любой автомобилист может с помощью удобного сервиса на сайте союза.

По словам Уфимцева, первоначально при обсуждении проекта с ГИБДД планировалось, что проверка наличия ОСАГО будет осуществляться только по тем автомобилям, которые камеры зафиксировали как нарушителей ПДД. Такая схема предлагалась из-за большого количества автомобилей на дорогах, например, в Москве их около 4 млн. "Но затем нам совместно с ГИБДД удалось найти удобный механизм, который позволит сделать проверку не выборочной, а сплошной - проверяться будут абсолютно все машины, проехавшие под камерами", - рассказал Уфимцев.

Планируется, что владельцу ТС, на которое в информационной системе отсутствует полис ОСАГО, будет выписываться один штраф в день - независимо от того, сколько камер в этот день зафиксировало данную машину. "При обсуждении звучало предложение ГИБДД выписывать штраф с каждой камеры, которая зафиксировала автомобиль без ОСАГО. Но есть решение Верховного суда, которое критикует такую практику. В Петербурге автовладельца оштрафовали за отсутствие ОСАГО, и буквально на следующем посту ДПС еще раз остановили и оштрафовали за то же самое. Автовладелец оспорил это в суде. И Верховным судом было сказано, что нарушителю должно быть дано разумное время для следования к месту, где он может устранить нарушение и купить полис", - сказал Уфимцев.

РСА рассчитывает, что эта мера позволит бороться с поддельными полисами, количество которых ориентировочно оценивается в 10% от всех ТС, а также с сознательным нежеланием автовладельцев покупать ОСАГО. "Если раньше продавцы поддельных полисов могли использовать аргумент, что штраф за отсутствие ОСАГО - всего 800 руб. (поддельный полис ОСАГО приравнивается к отсутствию ОСАГО, если не доказан умысел страхователя купить именно подделку), то сейчас ездить с фальшивым полисом становится экономически невыгодно. 800 рублей каждый день - это существенная сумма, даже если платить с 50%-ной скидкой", - рассуждает Уфимцев. Напомним, что средняя цена полиса ОСАГО в РФ сокращается, в январе-мае 2018 года она составила 5 тыс. 667 руб.

Пилотный запуск системы стартует в Москве, так как для запуска проекта необходимы вложения не только со стороны ГИБДД и РСА, но и со стороны операторов местных властей. Москва - один из первых регионов РФ, который создает информационный хаб, с его помощью будут распределяться и передаваться данные между камерами и информационными системами РСА и ГИБДД. "Планируется, что после устранения всех возможных сбоев и ошибок в Москве, система будет запущена в Татарстане, а затем распространится на все регионы РФ", - заключил Уфимцев.

В случае ошибочно выписанного штрафа автовладельцу следует обращаться в ГИБДД. Но при проверке жалобы ГИБДД все равно будет запрашивать данные в системе РСА, поэтому автовладельцам рекомендуется проверять свой полис с помощью сервиса РСА, сообщил Уфимцев.