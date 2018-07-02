На выборах в Тюменскую городскую думу ожидают серьезную конкуренцию

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14 человек самостоятельно выдвинули свои кандидатуры в депутаты Тюменской городской думы, подав соответствующий пакет документов в городскую избирательную комиссию. Об этом сообщила обозревателю "Тюменской линии" председатель горизбиркома Татьяна Гиблер.

"Кандидаты-самовыдвиженцы уже приступили к сбору подписей избирателей, им разрешена агитация. Кроме того, своих кандидатов в депутаты Тюменской городской думы по партийным спискам выдвинули все парламентские партии - "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР. Заявили о выдвижении кандидатов по одномандатным округам партии "Гражданская инициатива" и "Коммунисты России". После подачи документов в избирком и открытия избирательного счета кандидаты имеют право на предвыборную агитацию", - рассказала Татьяна Гиблер.

По словам председателя городской избирательной комиссии, пока ни один кандидат не зарегистрирован. Последний срок подачи документов - 22 июля, после этого у комиссии есть 10 дней на их рассмотрение. После этого будет сформирован полный список кандидатов в депутаты Тюменской городской думы.

Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин ожидает на предстоящих выборах городского представительного органа власти серьезной конкуренции.

"На выборах депутатов Тюменской городской думы седьмого созыва есть определенная специфика и интерес, потому что это областной центр, административный центр субъекта РФ. Тем более, что впервые будем проводить выборы по смешанной системе – 26 депутатов по одномандатным округам, и 10 депутатских мест будут замещаться по партийной системе, пропорциональной системе, то есть депутатами от политических партий", - сказал Игорь Халин.

Напомним, в единый день голосования 9 сентября в регионе пройдут выборы губернатора Тюменской области, депутатов Тюменской городской думы, а также довыборы в представительные органы власти Ишима, Тобольска, Тюменского, Уватского районов и нескольких десятков сельских поселений.

Соб. инф.