В Ишиме открывается выставка ко Дню семьи

фото Тюменское музейно-просветительское объединение фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Выставка "Любовь. Семья. Верность" открывается в Ишимской городская библиотеке 3 июля, сообщают организаторы.

Книги Льва Толстого, Бориса Пастернака, Анатолия Алексина, Сергея Аксакова, Валентины Осеевой помогут выстроить семейные отношения и научат жертвовать чем-либо ради близких.

Взрослые найдут рекомендации о том, как любить и воспитывать детей в трудах Спока "Разговор с матерью", Корчака "Как любить ребенка", Гиппернейтера "Продолжаем общаться с ребенком. Так?" и других.

Выставка будет работать до 14 июля. Вход свободный.