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В Ишиме открывается выставка ко Дню семьи

Общество, 08:29 02 июля 2018

фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Выставка "Любовь. Семья. Верность" открывается в Ишимской городская библиотеке 3 июля, сообщают организаторы.

Книги Льва Толстого, Бориса Пастернака, Анатолия Алексина, Сергея Аксакова, Валентины Осеевой помогут выстроить семейные отношения и научат жертвовать чем-либо ради близких.

Взрослые найдут рекомендации о том, как любить и воспитывать детей в трудах Спока "Разговор с матерью", Корчака "Как любить ребенка", Гиппернейтера "Продолжаем общаться с ребенком. Так?" и других.

Выставка будет работать до 14 июля. Вход свободный.

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# выставка , Ишим , семья

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