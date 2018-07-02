В Заводоуковском округе пройдет праздник "Цветок папоротника"

фото Заводоуковский районный центр культуры и досуга фото Заводоуковский районный центр культуры и досуга

Фольклорный праздник "Цветок папоротника" начнется в с. Шестаково Заводоуковского городского округа 6 июля в 18 часов, сообщают организаторы.

На праздник приглашают детей и взрослых. Они смогут окунуться в увлекательный и таинственный мир славянских обрядов, приняв участие в фольклорной программе, посвященной древнему языческому празднику Ивана Купалы. Участники смогут познакомиться со старинными поверьями и обрядами, связанными с днем летнего солнцестояния.

Также смогут научиться плести венки из цветов, разучить "купальские" песни, проявить себя в народных играх и забавах.