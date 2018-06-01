  • 29 июня 201829.06.2018пятница
  • USD63,2910
    EUR73,0884
  • В Тюмени 21..23 С 6 м/с ветер северный

Кочевой детский сад откроется в Канинской тундре

Общество, 16:16 29 июня 2018

фото smi.adm-nao.ru/

Работа кочевого детского сада будет организована в двух оленеводческих бригадах в Канинской тундре Ненецкого автономного округа с 1 августа, сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Хозяйства "Канин" и "Восход" базируются в селах Несь и Ома, а летом кочуют на Западе округа. Воспитанниками детского сада станут 20 детей.

Для организации работы кочевых детских садов в Канинской тундре по государственной программе "Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в НАО" будет выделено 735,5 тыс. руб. В эту сумму входят приобретение палаток, раскладушек, спальных мешков, столов, стульев, канцтоваров, оплата труда и питания педагогов, аренда оленей, грузовой упряжи и прочее.

Проект нацелен на создание доступных условий для получения дошкольного образования без отрыва детей от кочующих родителей. Кроме того, организация образовательного процесса в выездном формате позволяет формировать у детей навыки общения на родном языке.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# детский сад , Канинская тундра , кочевники , НАО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:38 29.06.2018Акция "Вода - безопасная территория" прошла в Юргинском районе
16:27 29.06.2018Тюменцы поделятся рецептами приготовления варенья
16:16 29.06.2018Кочевой детский сад откроется в Канинской тундре
16:05 29.06.2018В тюменском аэропорту Рощино огнеборцы тушили условный пожар