Кочевой детский сад откроется в Канинской тундре

фото smi.adm-nao.ru/ фото smi.adm-nao.ru/

Работа кочевого детского сада будет организована в двух оленеводческих бригадах в Канинской тундре Ненецкого автономного округа с 1 августа, сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Хозяйства "Канин" и "Восход" базируются в селах Несь и Ома, а летом кочуют на Западе округа. Воспитанниками детского сада станут 20 детей.

Для организации работы кочевых детских садов в Канинской тундре по государственной программе "Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в НАО" будет выделено 735,5 тыс. руб. В эту сумму входят приобретение палаток, раскладушек, спальных мешков, столов, стульев, канцтоваров, оплата труда и питания педагогов, аренда оленей, грузовой упряжи и прочее.

Проект нацелен на создание доступных условий для получения дошкольного образования без отрыва детей от кочующих родителей. Кроме того, организация образовательного процесса в выездном формате позволяет формировать у детей навыки общения на родном языке.