Студенты-геологи ТИУ отправились на практику в Сухой Лог

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Первокурсники Института геологии и нефтегазодобычи, обучающиеся на геологических и геофизических специальностях, отправились на первую полевую практику в Сухой Лог Свердловской области, сообщает ТИУ.

Во время практики они смогут наблюдать, как протекают современные геологические процессы. Студенты ведут полевые дневники, изучают расположение пород по возрасту, учатся строить азимутальный ход с горным компасом, определяя, под каким углом падает геологический пласт, определят породу по цветовой насыщенности, пористости и другим признакам.

В программе будущих геологов — 10 маршрутов. Самый интересный и сложный из них — пещера Гебауэра. Чтобы добраться до нее и вернуться обратно в лагерь, нужно сделать 17 тыс. шагов, пройти 5 км.

Для многих студентов практика — это первый выезд на природу. Но будущие геологи быстро привыкают к полевым условиям: учатся ставить палатки, готовить пищу на костре, засыпать под шум дождя.