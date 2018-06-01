  • 29 июня 201829.06.2018пятница
  • USD63,2910
    EUR73,0884
  • В Тюмени 21..23 С 6 м/с ветер северный

Студенты-геологи ТИУ отправились на практику в Сухой Лог

Общество, 17:43 29 июня 2018

фото ТИУ

Первокурсники Института геологии и нефтегазодобычи, обучающиеся на геологических и геофизических специальностях, отправились на первую полевую практику в Сухой Лог Свердловской области, сообщает ТИУ.

Во время практики они смогут наблюдать, как протекают современные геологические процессы. Студенты ведут полевые дневники, изучают расположение пород по возрасту, учатся строить азимутальный ход с горным компасом, определяя, под каким углом падает геологический пласт, определят породу по цветовой насыщенности, пористости и другим признакам.

В программе будущих геологов — 10 маршрутов. Самый интересный и сложный из них — пещера Гебауэра. Чтобы добраться до нее и вернуться обратно в лагерь, нужно сделать 17 тыс. шагов, пройти 5 км.

Для многих студентов практика — это первый выезд на природу. Но будущие геологи быстро привыкают к полевым условиям: учатся ставить палатки, готовить пищу на костре, засыпать под шум дождя.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# практика , студенты , Сухой Лог , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:40 29.06.2018Первый солнцемобиль протестировали на трассе "Формулы-1"
18:10 29.06.2018Тюменцев ждут на открытом чемпионате по вейкбордингу
17:54 29.06.201830 июня - события дня
17:43 29.06.2018Студенты-геологи ТИУ отправились на практику в Сухой Лог