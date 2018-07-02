В Ишиме прочитают "Цветик-семицветик" под рок-музыку

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В ишимском музее оживят сказку "Цветик-семицветик" посредством художественного чтения, рисования и музыкального сопровождения. Премьера иллюстрированного спектакля по рассказу Валентина Катаева состоится 3 июля.

Это будет второй опыт музейщиков в оригинальной подаче произведений детской литературы. Новая форма работы уже привлекла внимание маленьких ишимцев и их родителей. На прошлой премьере иллюстрированной сказки про мумми-троллей в зале был аншлаг.

На этот раз перед глазами зрителей вновь оживут красочные иллюстрации к одной из самых добрых сказок в сопровождении живой музыки. Выбор музыки необычный и очень смелый - Гайдн, Led Zeppelin, Qeen, The Beatles, Deep Purple. Все эти произведения на акустической гитаре исполнит популярный в Ишиме музыкант и гитарист Михаил Соломенцев. В качестве художника-иллюстратора выступит сотрудник музея Максим Постивой – профессиональный художник-график.

Заведующая отделом по культурно-просветительской работе Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова Марина Зименовская, а именно она занимается художественным чтением в проекте, рассказала: "Такая новая и необычная подача сказок в нашем музее привлекает внимание и детей, и взрослых. На июль к нам уже записались на показы иллюстрированной сказки целые классы из пришкольных лагерей города".

Инна Кондрашкина