Пенсионная реформа позволит увеличить продолжительность жизни

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За увеличение пенсионного возраста высказался член Совета Общественной палаты Тюменской области, главный врач Госпиталя для ветеранов войн, доверенное лицо президента России Альберт Юсупов в разговоре с корреспондентом ИА "Тюменская линия".

По словам главного врача, активная и насыщенная жизнь в старшем возрасте позволит человеку продлить жизнь.

"Геронтологи сходятся во мнении, что умственный труд в пожилом возрасте - эффективный способ продления жизни, это установленный факт. Россия сейчас переживает этап, который уже прошла Европа, Япония, Америка - увеличение числа людей преклонного возраста. Так, в Тюменской области проживают более 4 тысяч человек, отметивших 90-й день рождения, растет и число людей старше 60 лет", - сказал Альберт Юсупов.

Высказываясь в пользу пенсионной реформы, медик отметил, что для этого должны быть созданы необходимые условия.

"Очень важно, чтобы у человека в этом возрасте была работа, государству нужно подумать над этим вопросом. Необходимо также поддерживать стремление людей заботиться о продолжительности и качестве своей жизни, о сохранении физической активности. Для этого созданы различные программы развития здравоохранения. При этом отмечу, что сохранить хорошее самочувствие не так сложно - для этого нужно вести здоровый образ жизни и вовремя выявлять болезни. Это должно быть в зоне ответственности каждого человека", - сказал он.