Первые пассажиры поезда "Императорский маршрут" получат бесплатные билеты в тобольский музей

Фото из официальной группы РЖД во "ВКонтакте" Фото из официальной группы РЖД во "ВКонтакте"

Пассажиры первого рейса поезда, укомплектованного новыми вагонами, оформленными в бренде туристического проекта "Императорский маршрут", получат в подарок возможность посещения одного из объектов Тобольского музея-заповедника и сувениры, сообщает Свердловская пригородная компания.

С вокзала Тюмени поезд отправится в Тобольск 7 июля в 7 часов 6 минут (здесь и далее время местное). Новые вагоны оборудованы в соответствии с современными требованиями комфорта: все оснащены удобными креслами с персональными аудиомодулями и розетками, системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, информационными табло, аппаратами раздачи питьевой воды.

Пассажиры смогут бесплатно посмотреть познавательные фильмы о туристических достопримечательностях Тобольска и Тюменской области, а также аудиогид. Кроме того, в зависимости от класса вагона (доступно 2 класса обслуживания) будут предоставляться дополнительные услуги. Так, пассажирам 1 класса будет бесплатно предлагаться печатная и чайная продукция, путеводители по Тобольску и Тюменской области, а также дорожный набор и наушники для просмотра туристических фильмов.

Вагоны будут курсировать от Тюмени до Тобольска в составе поезда "Императорский маршрут" ежедневно утром в 7 часов 6 минут, прибывать обратно вечером в 22 часа 15 минут.

Продажа билетов открывается за 10 суток до отправления, приобрести их можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания АО "СПК" и через мобильное приложение "Пригород". Дополнительная информация - в Едином информационно-сервисном центре ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).