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В зоопарк перед сном в Москве можно будет попасть до конца июля

Общество, 09:37 30 июня 2018

фото Московского зоопарка

Акция "В зоопарк перед сном" продлится с 1 по 31 июля, сообщает Московский зоопарк.

В эти дни зоопарк будет работать ежедневно с 7 часов 30 минут до 21 часа. "Акция "В зоопарк перед сном" пользуется большой популярностью у посетителей: очень многие рады возможности прийти в гости к животным в вечерние часы. Летом это особенно актуально, поскольку к семи часам жара спадает, на улице становится хорошо и свежо. Не только люди, но и животные наслаждаются вечерней прохладой: многие наши обитатели наиболее активны именно в вечерние часы, когда солнце перестает печь. Это, прежде всего, кошачьи – амурские тигры, азиатские львы, пума, снежный барс и другие чувствуют себя вечером как нельзя лучше", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Благодаря акции "В зоопарк перед сном" москвичи и гости столицы получили возможность понаблюдать за некоторыми наиболее скрытными обитателями зоопарка, например манулом, а также увидеть, как животные готовятся ко сну, послушать птичье многоголосие и полюбоваться на закат над Большим прудом.

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# акция , зоопарк , Москва

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