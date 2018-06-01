Молодые фотографы России встретятся в Москве

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Всероссийский фестиваль "Молодые фотографы России — 2018" пройдет в Российской государственной библиотеке для молодежи 30 июня - 2 июля, сообщает Министерство культуры.

В программу фестиваля включены лекции, мастер-классы, творческие встречи с ведущими российскими фотографами, презентации проектов молодых авторов фотографии, фотовыставка финалистов российского конкурса "Молодые фотографы России — 2018".

На открытии фестиваля и итоговой выставке "Молодые фотографы России — 2018" выступят председатель Союза фотохудожников России Юрий Батурин, фотограф Владимир Вяткин, специалист по продукту и технической поддержке компании FujiFilm Эльдар Свердлов, арт-директор компании FotoLab Антон Горбачев, а также куратор фестиваля Наталья Ударцева.

В этот день также пройдут презентации проектов молодых фотографов, а также лекция Ирины Рокка "Базовые принципы режиссуры в постановочной фотографии".

Во второй день фестиваля пройдет встреча с Владимиром Дубровским на тему "Судьба фотографа. Почему фотограф чаще всего одиночка? Авторский метод постижения реальности". В этот же день состоится дискуссия "Женское лицо русской современной фотографии. О чем думают женщины-фотографы?", на которой молодые фотографы презентуют собственные проекты.

2 июля состоится круглый стол "Классики — неклассики. Современная фотография. Ее критерии и направления". Среди приглашенных спикеров и гостей — фотографы Николай Рахманов, Валерий Мельников, Александр Тягны-Рядно, Сергей Трапезин, Вивиан дель Рио, Светлана Пожарская и другие.

Вход свободный.