Ишимская "Русская светелка" приглашает подростков

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В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Согласие" Ишима для детей, проходящих социальную реабилитацию, начала работать "Русская светелка". Она создана по инициативе сотрудников и волонтеров старшего поколения в рамках проекта "Дорогой русских традиций", который получил поддержку международного грантового конкурса "Православная инициатива" и стал победителем конкурса малых грантов "Доброволец -2018".

"Русская светелка" помогает приобщить детей и подростков, проходящих социальную реабилитацию в центре, к русской культуре и православным традициям. Занятия проходят раз в неделю. Ребята изучают элементы народных обрядов, играют в народные игры, учатся игре на русских шумовых инструментах, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Соб. инф.