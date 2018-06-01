Дорога без опасности: в Тюмени прошла трезвая пятница в честь 82-летия Госавтоинспекции

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Дрифт, выставка ретроавтомобилей и гоночных каров, "Тотальный экзамен ПДД" и правила вождения для детей представили участникам дорожного движения на парковке у ТРЦ "Тюмень Сити Молл" ко Дню Госавтоинспекции 29 июня.

"Трезвая пятница с ГИБДД" прошла в Тюмени в честь 82-летия Госавтоинспекции, который официально отмечается в России 3 июля.

Как отметил заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов в том, что областная столица несколько лет держит статус города с лучшими дорогами в стране, есть большая заслуга работников ГИБДД Тюменской области: под их надзором - более 17 тыс. км дорог. Он поблагодарил сотрудников за труд и поздравил с профессиональным праздником.

"Хочу от всей души поздравить сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с их профессиональным праздником, пожелать дальнейших успехов в развитии службы. Люди, которые основали эту службу 82 года назад, гордились бы тем, как идет ее развитие. Желаю собравшимся, чтобы нас с вами опьяняли только положительные эмоции и адреналин гонки", - сказал Павел Перевалов.

По словам начальника управления МВД России по Тюменской области Юрия Алтынова, все это делается для того, чтобы каждый соблюдал правила дорожного движения. Он поздравил сотрудников Госавтоинспекции, ветеранов службы и пожелал служебных успехов и личного счастья, а всем жителям Тюмени и гостям города – безаварийной езды на дорогах.

Участников дорожного движения поздравил и федеральный инспектор по Тюменской области Владимир Черепанов. "От лица полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе поздравляю вас с 82-ой годовщиной со дня образования государственной автоинспекции. От работы Госавтоинспекции зависит порядок на дорогах, наши жизнь и здоровье. Желаю вам терпения в работе и благополучия в семьях", - сказал он.

На парковке перед ТРЦ "Тюмень Сити Молл" собрались раритетные авто милиции, гоночные и ретроавтомобили и много профессиональной техники. В специальном автобусе на парковке дети сдавали "Тотальный экзамен ГИБДД", а рядом с ним расположилась трасса с препятствиями для проверки водительских навыков у велосипедистов.

Неподалеку гости праздника пробовали свои знания в оказании медицинской помощи при ДТП, руководствуясь рекомендациями медиков станции скорой помощи. На выставке спецтехнике в машинах фотографировались дети.

Концертная программа привлекла внимание публики с самого начала. Ее открыл экстрадно-джазовый оркестр "Золотая труба" (дирижер Тимур Бахров). Звучало много песен, выступили музыканты барабанного шоу "Ибица" и группы Gilead, а также команда битбоксеров Communiti blaza beat box.

Спортивной подготовкой поразили зрителей ребята из команды воркаута, продемонстрировали военную мощь группа рукопашного боя ТВИККУ, а за ними блеснули женской гибкостью команда чирлидинга ТИУ RUBYFOX.

Самым долгожданным выступлением для зрителей стали заезды дрифтеров. За руль сели Максим Шляпников, Александр Планидко, Анатолий Орлов, Андрей Вяткин, Антон Пульников, Артем Марцинковский, Алексей Макаров.

Лина Орлова