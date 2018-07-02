  • 2 июля 20182.07.2018понедельник
  • USD62,7565
    EUR72,9921
  • В Тюмени 27..29 С 2 м/с ветер северо-западный

Тюменский хирург прооперировал малыша из Магнитогорска по уникальной методике

Общество, 10:08 02 июля 2018

фото ОКБ № 1

Детский уролог ОКБ № 1 Алексей Лутков провел малышу из Магнитогорска уникальную операцию на мочевом пузыре в рамках программы "Медицинский туризм", сообщает региональный департамент здравоохранения.

"В декабре прошлого года у меня родился сын. С рождения ему поставили диагноз уретрогидронефроз двух почек. Болезнь быстро прогрессировала. Я не могла спокойно ждать, поэтому решила найти хорошего врача-уролога с опытом лечения именно таких осложнений", - поделилась Александра.

Женщина приехала с сыном специально к доктору Луткову. В ОКБ № 1 малыш поступил с многократно оперированным мочевым пузырем, установленной цистостомой и развивающейся инфекцией мочевыводящих путей.

Алексей Лутков выполнил одномоментную пересадку (реимплантацию) мочеточников по уникальной методике. Сложность заключалась в том, что оперировать приходилось при дефиците тканей и выраженном рубцовом процессе после предыдущих вмешательств. Операция продолжалась более трех часов. В результате функция мочеточников и мочевого пузыря была успешно восстановлена, ребенка избавили от цистостомы.

Послеоперационный период протекал гладко. Через несколько часов после операции малыш вел себя очень активно.

"Пациентов нельзя делить по городам и регионам, на своих и чужих. Мы любим и уважаем всех своих пациентов. И если нужно – всегда придем на помощь. Эта любовь – это тот ключевой момент, который позволяет нам быть эффективными, а пациенту выздороветь. Мы будем продолжать работать и дальше", - отметил уролог Алексей Лутков.

Программа "Медицинский туризм" получила развитие несколько лет назад. Тюменские врачи, такие как Алексей Лутков, уже имеют мировое имя. Сотни благодарных пациентов – это не просто сухие цифры – это реальные люди, которые после лечения вернулись к своей обычной и счастливой жизни.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Магнитогорск , медицинский туризм , мочевой пузырь , ОКБ №1 , ребенок

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:19 02.07.2018В Тюменской области пройдет общественное обсуждение пенсионной системы
10:08 02.07.2018Тюменский хирург прооперировал малыша из Магнитогорска по уникальной методике
09:46 02.07.2018Первые пассажиры поезда "Императорский маршрут" получат бесплатные билеты в тобольский музей
09:24 02.07.2018Челябинских пенсионеров обучают финансовой, правовой и компьютерной грамотности