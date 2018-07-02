Тюменский хирург прооперировал малыша из Магнитогорска по уникальной методике

фото ОКБ № 1 фото ОКБ № 1

Детский уролог ОКБ № 1 Алексей Лутков провел малышу из Магнитогорска уникальную операцию на мочевом пузыре в рамках программы "Медицинский туризм", сообщает региональный департамент здравоохранения.

"В декабре прошлого года у меня родился сын. С рождения ему поставили диагноз уретрогидронефроз двух почек. Болезнь быстро прогрессировала. Я не могла спокойно ждать, поэтому решила найти хорошего врача-уролога с опытом лечения именно таких осложнений", - поделилась Александра.

Женщина приехала с сыном специально к доктору Луткову. В ОКБ № 1 малыш поступил с многократно оперированным мочевым пузырем, установленной цистостомой и развивающейся инфекцией мочевыводящих путей.

Алексей Лутков выполнил одномоментную пересадку (реимплантацию) мочеточников по уникальной методике. Сложность заключалась в том, что оперировать приходилось при дефиците тканей и выраженном рубцовом процессе после предыдущих вмешательств. Операция продолжалась более трех часов. В результате функция мочеточников и мочевого пузыря была успешно восстановлена, ребенка избавили от цистостомы.

Послеоперационный период протекал гладко. Через несколько часов после операции малыш вел себя очень активно.

"Пациентов нельзя делить по городам и регионам, на своих и чужих. Мы любим и уважаем всех своих пациентов. И если нужно – всегда придем на помощь. Эта любовь – это тот ключевой момент, который позволяет нам быть эффективными, а пациенту выздороветь. Мы будем продолжать работать и дальше", - отметил уролог Алексей Лутков.

Программа "Медицинский туризм" получила развитие несколько лет назад. Тюменские врачи, такие как Алексей Лутков, уже имеют мировое имя. Сотни благодарных пациентов – это не просто сухие цифры – это реальные люди, которые после лечения вернулись к своей обычной и счастливой жизни.