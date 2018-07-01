Пенсионеры-студенты отпраздновали выпускной вечеринкой в бассейне

фото Областной геронтологический центр фото Областной геронтологический центр

Выпускники тюменского "Университета третьего возраста" устроили грандиозный выпускной. Пенсионеры начали праздновать на Мосту Влюбленных, где провели фотосессию. После этого специальный PARTYавтобус доставил представителей старшего поколения на закрытую вечеринку в санаторий "Красная гвоздика".

Как сообщают в благотворительном фонде "Старшее поколение", чистый воздух, сосновый бор, живописные виды на берегу озера, фуршет и зажигательные сеты от уникальных диджеев с опытом - DJ Лёля и DJ Mary Bel, сделали мероприятие самым ярким днем в году. Неповторимую атмосферу праздника на главном событии "Университета третьего возраста" создавали популярная ведущая, резидент Женской лиги ведущих - Татьяна Дьяконова и вокалист Василий Горшков. Организаторы проекта поздравили выпуск 2018 года и вручили дипломы лучшим ученикам. Для выпускников оздоровительный центр предоставил катамараны, лодки, открытый бассейн, танцпол, сообщает "Вслух".

Напомним, "Университет третьего возраста" работает в Тюмени уже три года, помогая пенсионерам адаптироваться на новом этапе их жизни. "Поступить" в "Университет" может любой житель областного центра. Получить более подробную информацию и записаться на обучение в 2018 году можно, обратившись по телефону: (3452) 51-77-05.

Соб. инф.