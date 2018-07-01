Пенсионеры-студенты отпраздновали выпускной вечеринкой в бассейне
Выпускники тюменского "Университета третьего возраста" устроили грандиозный выпускной. Пенсионеры начали праздновать на Мосту Влюбленных, где провели фотосессию. После этого специальный PARTYавтобус доставил представителей старшего поколения на закрытую вечеринку в санаторий "Красная гвоздика".
Как сообщают в благотворительном фонде "Старшее поколение", чистый воздух, сосновый бор, живописные виды на берегу озера, фуршет и зажигательные сеты от уникальных диджеев с опытом - DJ Лёля и DJ Mary Bel, сделали мероприятие самым ярким днем в году. Неповторимую атмосферу праздника на главном событии "Университета третьего возраста" создавали популярная ведущая, резидент Женской лиги ведущих - Татьяна Дьяконова и вокалист Василий Горшков. Организаторы проекта поздравили выпуск 2018 года и вручили дипломы лучшим ученикам. Для выпускников оздоровительный центр предоставил катамараны, лодки, открытый бассейн, танцпол, сообщает "Вслух".
Напомним, "Университет третьего возраста" работает в Тюмени уже три года, помогая пенсионерам адаптироваться на новом этапе их жизни. "Поступить" в "Университет" может любой житель областного центра. Получить более подробную информацию и записаться на обучение в 2018 году можно, обратившись по телефону: (3452) 51-77-05.
Соб. инф.