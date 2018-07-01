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В Арктике предлагают создать спецслужбы для контроля состояния природы

Общество, 19:29 01 июля 2018

Фото ИА Север-Пресс

Объекты для биологических отходов в арктических регионах проверят прокуроры. Такое требование высказал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, сообщает ИА "Север-Пресс".

"В первом полугодии 2019 года запланируйте проверку соблюдения законодательства при размещении и обеспечении сохранности объектов для биологических отходов и сибиреязвенных захоронений", - поручил Юрий Чайка.

Генпрокурор призвал их незамедлительно принимать меры по привлечению к ответственности виновных в разливе нефти и нефтепродуктов, заражении почв высокотоксичными и радиоактивными веществами.

По словам первого заместителя генерального прокурора РФ Александра Буксмана, экологическую ситуацию в Арктике усугубляет большое количество заброшенных объектов - это покинутые базы, буровые площадки, свалки хлама, плохо законсервированные скважины.

Он подчеркнул, что прокурорам арктических регионов совместно с военными прокурорами флотов и военных округов, транспортными прокурорами нужно регулярно мониторить состояние экологической безопасности на объектах размещения опасных отходов.

Александр Буксман отметил, что Росприроднадзору также следует в усиленном режиме контролировать работу своих территориальных структур в Арктике и предложил создать специальные мониторинговые службы для отслеживания состояния природы Крайнего Севера.

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