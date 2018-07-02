В Тюменской области пройдет общественное обсуждение пенсионной системы

Секретарь Тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов. Фото duma72.ru Секретарь Тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов. Фото duma72.ru

Общественное обсуждение пенсионной системы пройдет в Тюменской области со 2 по 30 июля. Об этом на заседании регионального политсовета "Единой России" сообщил секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Он рассказал, что в Москве прошло расширенное заседание Совета руководителей фракций "Единой России" с участием председателя партии, главы правительства РФ Дмитрия Медведева, посвященное изменению параметров пенсионной системы.

"В связи с ростом в стране численности пенсионеров, соотношение занятых по найму и получателей пенсий к 2025 году составит 1,04. С учетом этой общемировой тенденции за последние 20 лет решение об увеличении пенсионного возраста приняли все развитые страны и государства — бывшие республики СССР. Со стороны правительства Российской Федерации была представлена детальная информация, касающаяся реализации внесенного законопроекта. Согласно предлагаемому законопроекту повышения пенсионного возраста будет проходить постепенно в течение переходного периода с 2019 по 2034 годы", — рассказал Андрей Артюхов.

В рамках заседания Совета работали три секции, на которых обсуждались вопросы повышения продолжительности и качества жизни граждан старшего возраста, обеспечение занятости граждан старшего возраста и вопросы досрочного выхода на пенсию. Эти предложения будут проработаны совместно с правительством.

"Мы начинаем в местных отделениях партии обсуждение вопроса с целью выработки конструктивных предложений и поправок на этапе подготовки законопроекта ко второму чтению в Госдуме", - уточнил Артюхов.

Он добавил, что необходимо также подготовить пакет предложений, направленных на увеличение продолжительности и качества жизни, обеспечение занятости работников старшего возраста и молодежи, обеспечение полноценного финансирования на страховых принципах досрочных пенсий для лиц, занятых вредным и опасным трудом. Поддержка людей предпенсионного возраста, запуск для них отдельных программ по переподготовке и переквалификации, — в числе таких мер.

Также необходимо проработать вопросы трудоустройства молодежи, которые бы способствовали совершенствованию кадровых лифтов при сохранении мест за специалистами предпенсионного возраста.

"Партия "Единая Россия" считает, что изменение пенсионной системы необходимо. Мы должны вместе обсуждать законопроект, генерировать предложения, привлечь большое количество граждан. Главная цель нововведений – увеличение размера пенсий, обеспечение их регулярной индексации выше темпов инфляции", - отметил Андрей Артюхов.

После работы дискуссионных площадок в регионах "Единая Россия" проведет Всероссийский форум руководителей фракций всех уровней, где будут рассмотрены предложения всех субъектов РФ.

Помимо встреч с депутатами и партийным активом свои предложения можно отправлять на почту tyumen-pensii@mail.ru. В обращении нужно указать ФИО, возраст, а также данные для обратной связи, сообщает ТРО партии "Единая Россия".