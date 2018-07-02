Мексиканские болельщики ЧМ-2018 подарят уральцам свой автобус

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Автобусные болельщики из Мексики пообещали передать в фонд музея военной и автомобильной техники в Верхней Пышме свой автобус, сообщает администрация музея.

Во время посещения музея мексиканцы вместе с картонным Хавьером не только узнали множество интересных фактов об истории мирового автомобилестроения, но и попробовали себя в роли шоферов. После экскурсии гостям дали поуправлять кабриолетом "Победа" 50-х годов.

"Мы никогда не видели в одном месте столько техники. Собранная здесь коллекция на самом деле поражает воображение", – поделились фанаты. Во время их путешествия по музеям рядом с Хавьером выстраивались очереди из желающих сфотографироваться.

На вопрос отдадут ли они свой автобус в музейный комплекс болельщики ответили: "Почему бы и нет. У нас есть определенные договоренности на счет него - после нашего путешествия должны доставить его в Мексику. А оттуда уже готовы передать его вам в музей".