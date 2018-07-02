Тюменцы привезли шестнадцать грантов с форума "УТРО"

Фото admtyumen.ru Фото admtyumen.ru

16 грантов на сумму 1 млн 700 тыс. рублей привезли тюменцы из Курганской области по итогам форума для молодежи "УТРО". Среди инициатив - работа с особыми детьми, семейные проекты и развитие добровольчества, сообщает "Моя территория".

На грантовый конкурс тюменские молодые профессионалы представили 94 проекта, из них 32 — на федеральную смену. По итогам второго грантового конкурса материальную поддержку в размере 100 тыс. рублей получили семь общественных инициатив. В их числе Наталья Елисеева, которая хочет провести в Ишиме второй семейный гастрономический фестиваль "Золотой карась". Также среди победителей два проекта для детей, нуждающихся в помощи и поддержке: Элена Гафулова с проектом наставничества и Дарья Абдыкаримова, которая организует площадку взаимодействия подростков с добровольцами.

"В этом году молодежь Тюменской области привлекла на полмиллиона больше для реализации проектов в сравнении с прошлым годом. Мы создали сильную делегацию: ребята выигрывали не только в грантовом конкурсе, но и в спортивных, интеллектуальных, творческих событиях форума. Форум завершился, а участники общаются и придумывают идеи совместных проектов", — рассказала куратор форумной кампании Дарья Ермакова.

Кроме того, на второй смене форума Тюменская область готовила площадку "Урал трудовой". Более 80 участников обсудили изменения условий рынка труда и адаптацию молодых специалистов к этим тенденциям. Также эксперты рассказали о появлении новых профессий и отраслей экономики, подготовке кадров для развития социальной сферы на уровне региона и округа.

На выставке арт-объектов УФО тюменский регион представляла интерактивная площадка "Ладья". В лаунж-зоне экспозиции гости Курганской области познакомились с достижениями региона, событиями, проектами и креативными пространствами и сыграли в онлайн-викторину "Открой свою Тюмень". За время форума приложение скачали более 300 человек. Самым активным участникам организаторы вручили призы с символикой Тюменской области.