Тюменским велосипедистам напоминают: по пешеходным переходам - только пешком

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и мотоциклистов весной и летом 2018 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщила руководитель пресс-службы областной Госавтоинспекции Анжела Борисова.

"Основной вид нарушений ПДД со стороны велосипедистов, который приводит к ДТП - это проезд через пешеходные переходы. По правилам их нужно пересекать, спешившись. Иначе велосипедист подвергает себя серьезной опасности", - предостерегает руководитель пресс-службы областного управления ГИБДД.

"В профилактике ДТП с участием мотоциклистов нам активно помогают тюменские байкеры. Профилактические мероприятия для юных велосипедистов в период летних школьных каникул проводятся во дворах, в летних школьных и загородных лагерях отдыха", - отметила Анжела Борисова, добавив, что только в конкурсе "Безопасное колесо" в Тюменской области в 2018 году приняли участие около 10 тыс. детей.

Конкурс проходит в несколько этапов, начиная со школ. Победителем областного этапа стала команда Аромашевского района. Она представляла регион на всероссийском конкурсе "Безопасное колесо", и вновь завоевала первое место. Теперь аромашевские школьники готовятся к европейскому конкурсу по правилам дорожного движения, который пройдет в Венгрии.

В летних школьных и загородных лагерях отдыха сотрудники Госавтоинспекции проводят с детьми практические занятия по изучению правил дорожного движения при езде на велосипеде. На улицах города юным велосипедистам и их родителям вручают специальные памятки.

Евгений Бабенко