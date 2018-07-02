День домбры отпраздновали уральские казахи

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Уральские казахи отпраздновали День домбры. Торжество впервые прошло в один и тот же день на Среднем Урале и в Республике Казахстан, сообщает правительство Свердловской области.

"Для казахского народа музыка всегда была чем-то сверхъестественным и повседневным одновременно. Легенды этого народа говорят о ее неземном происхождении. В то же время для любого казаха быть музыкантом - все равно что уметь ходить или говорить. Домбра - это неотъемлемая часть культуры казахского народа. Прообраз этого струнного щипкового музыкального инструмента появился еще четыре тысячи лет назад, а возраст находок, свидетельствующих о том, что предки казахов играли на домбре, составляет более двух тысячелетий", - рассказала вице-президент организации "Евразия - Казахстан" Галия Аманжулова.

В День домбры в Доме народов Среднего Урала собрались несколько десятков профессионалов и желающих обучиться игре на это музыкальном инструменте. Те, кто владеет игрой на домбре в совершенстве, рассказывают: то, что домбра имеет всего две струны, это никаким образом не ограничивает ее.

"Любой, кто умеет играть на домбре, сможет создавать прекрасную и абсолютно полноценную музыку, используя всего эти две струны. Здесь важно упомянуть, что домбра легко может быть как сольным инструментом, так и играть в большом оркестре, создавая неповторимый музыкальный фон. Техника игры на домбре схожа с методами игры на других щипковых инструментах: левая рука музыканта свободно скользит по грифу (рукоятке), а при помощи пальцев правой руки, ударяющих по обеим струнам, извлекается звук", - рассказала лауреат музыкальных конкурсов, жительница Ирбита Назымгуль Назмышева.