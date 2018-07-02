Поливальные машины вышли на улицы Тюмени

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Поливальные машины работают на улицах Первомайской, Республики, Ленина, Мельникайте, Пермякова, Широтной, Червишевском и Московском трактах, сообщает администрация Тюмени.

Все лето при температуре воздуха выше 25 градусов они ежесуточную будут проводить влажную уборку на каждом участке центральных улиц, общая протяженность которых более 200 км.

Председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Алексей Васенин рассказал, что для обеспыливания тюменских улиц в городе используют два способа полива: дороги увлажняют с помощью специальной насадки, именуемой соплом, которую устанавливают впереди комбинированной дорожной машины (КДМ) и с помощью высоконапорной рампы. Несколько раз в день в емкости этих машин заливается обыкновенная вода и под высоким давлением разбрызгивается по автомобильной дороге. Высоконапорные рампы, позволяющие улучшить технологию уборки, были приобретены в 2017 году.

"Благодаря этому устройству уборка проводится эффективно, удается захватить водой всю ширину улицы. После прохождения нужного участка машина смывает за собой всю уличную пыль. Одна машина в сутки увлажняет 10 километров улицы. Наиболее эффективно проводить обеспыливание поздно вечером или ночью, когда машин и пешеходов на улицах почти нет", – добавил Алексей Васенин.