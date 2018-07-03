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Проезд по федеральным автодорогам для большегрузов ограничен

Общество, 09:21 03 июля 2018

Фото transinfonews

Временное ограничение дневного движения по федеральным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием транспортных средств, нагрузка на ось или группу осей (тележку) которых превышает установленную правилами перевозок грузов автотранспортом. Об этом сообщается на официальном сайте "Уралуправтодора".

Ограничение введено в соответствии с приказом Федерального дорожного агентства с 5 июля по 31 августа 2018 года при значениях дневной температуры воздуха более 32°C, по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. При этом проезд тяжеловесного транспорта будет разрешен с 22 часов до 10 часов.

Временные ограничения движения в летний период не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные, на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Ознакомиться с полным текстом приказа Федерального дорожного агентства можно на официальном сайте Росавтодора.

Соб. инф.

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# ограничение движения , Росавтодор

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